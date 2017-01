Sumudica, singurul NEPLATIT de la Astra: "Am inteles ca si femeia de serviciu si-a luat banii. Sumudica nu" :)

Conflictul dintre Marius Sumudica si Astra pare sa nu se mai termine.

Antrenorul e singurul angajat al clubului care a ramas neplatit. Sumudica spune ca n-a fost implicat in campania de achizitii a Astrei din aceasta iarna si asteapta ca disputa dintre el si patronul Niculae sa se incheie.

"Celor veniti le va fi destul de greu sa se integreze, avem un grup unit. Vor primi cu totii sanse, pot sa fie cu totii siguri de asta. Eu merg inainte. Probabil am deranjat clubul cu ceva, deranjez. Nu prea vreau sa vorbesc pentru ca imediat ma trezesc la comisie. Mi-am demonstrat valoarea, am luat un campionat, o supercupa, suntem singura echipa calificata in primavara europeana, cu profit din jucatori vanduti, cu bani de la UEFA...

Am inteles ca sunt singurul neplatit din club, stiu ca si femeia de serviciu, si toti ceilalti si-au primit banii pe decembrie. Am un avocat care se ocupa de mine, ma apar. Avem doua obiective accesibile, calificarea in play-off si in optimile Europa League. Peste 4 luni, Sumudica pleaca de la Astra, la 30 iunie sunt liber de contract. N-am avut niciun aport la ce s-a intamplat cu transferurile iarna asta, intrebati conducerea. In afara de Budescu, n-am contribuit la niciunul dintre transferuri", a spus Sumudica la Sport.ro