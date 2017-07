Motivul pentru care Albin n-a ajuns inca la Dinamo: "Noi ne-am inteles!" Pe cine vrea Contra sa aduca

Dinamo a pierdut un nou amical in Slovenia, impotriva celor de la Anzhi.

Invins de Anzhi, Cosmin Contra ramane optimist pentru sezonul urmator si anunta un schimb important cu cei de la CFR Cluj - Dan Nistor e dorit de Dan Petrescu iar Nascimento de Contra.

"Vom fi o echipa greu de batut, nu cred ca suntem favoriti la titlu. in meciul de azi am jucat 60 de minute foarte bine, dar am avut ultimul sfert de ora mai slab si am primit si gol. Eu sunt multumit de joc.

Dan Petrescu m-a intrebat de Dan Nistor. Eu am spus ca as vrea un inlocuitor pentru Palic. Depinde si de ce vor jucatorii, mie imi place Nascimento. E un jucator care are un profil pe care eu il caut. Nu are nicio legatura cu Albin acest schimb de jucatori. Presedintele celor de la Veracruz nu e acolo sa semneze actele, dar noi ne-am inteles.



Doi dintre tinerii pe care ii avem pot juca titulari: Costache si Liviu Gheorghe. Ei au demonstrat ca pot face fata la prima echipa" a spus Cosmin Contra la Dolce Sport.