Momentul asteptat de stelisti! Florin Tanase a revenit pe teren dupa 4 luni! VIDEO

Accidentat grav in meciul cu Craiova, Florin Tanase e aproape recuperat.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Tanase a fost operat la Roma dupa accidentarea la genunchi, iar recuperarea a mers perfect. La 4 luni de la accidentare, Tanase a revenit pe teren, in amicalul Stelei cu Wisla din Antalya.

Tanase va reveni la capacitate maxima in luna martie, moment asteptat cu sufletul la gura de stelisti. "Tanase o sa fie revelatia returului", a spus de mai multe ori Gigi Becali.

Revenirea lui Tanase a devenit mult mai importanta pentru stelisti, in conditiile in care Adi Popa a fost vandut la Reading in aceasta iarna.