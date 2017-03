Mititelu ajuta Steaua sa isi ia numele inapoi. Ce document ii transmite lui Becali: "Ii decapitez cu asta"

Gigi Becali a vorbit la Sport.ro despre situatia Stelei.

Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Patronul Stelei a vorbit despre schimbarea de nume a echipei, din Steaua in FC FCSB:

"Nu se schimba nimic din punct de vedere legal, doar denumirea. Din punct de vedere spiritual toata lumea joaca cu Steaua. Asteptam raspunsul oficial de la UEFA, o sa il facem public si se incheie problema asta. Romania daca faci referendum si ii schimbi numele in Dacia, tot Romania ramane, cu Mihai Viteazu si Brancoveanu. Istoria inseamna continuitate, palmaresul si istoria e la noi. Nu poti sa te nasti acum si sa zici ca ai 60 de ani, cum zice CSA.

Nu ai ce sa repari cu oamenii de la Minister. Hagi a zis ca vrea sa faca academie in Constanta si a fost trimis la Ovidiu.

Noi o sa facem o petitie la Registrul Comertului si o sa dea un raspuns in 3-4 luni, o sa mai amane o luna doua, in maxim 7-8 luni castigam la Curtea Suprema numele inapoi, apoi la revedere nu mai avem treaba. Daca e modelul Stelei o sa faca si la Dinamo, la orice club. Dar depinde de jucatori, trebuie sa treaca tot pe la aia, ca noi ajunge la Curtea Suprema si la revedere nu mai face niciun club.

Mititelu o sa imi dea o hotarare din 1992 sau 1994, care obliga echipele departamentale sa se reorganizeze juridic, altfel nu mai joaca in cupele europene. Ei prin hotarare de guvern s-au transformat in asociatie, iar asociatia s-a transformat in societate pe actiuni. Ce treaba am eu cu Armata? Eu am legatura cu asociatia.

Nu exista nici macar 1 la 1000 sa plece Reghecampf, orice s-ar intampla.", a spus Gigi Becali la Sport.ro.