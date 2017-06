Miriuta rupe tacerea dupa ce a fost concediat de CFR: "Adica eu sunt prost?! Nu mai exista onoare in Ardeal!" Atac direct la Petrescu

Vasile Miriuta accepta cu greu concedierea de la CFR.

Miriuta a fost anuntat ca va continua si in sezonul urmator la CFR, insa in cele din urma, sefii clubului l-au inlocuit cu Dan Petrescu.

Miriuta spune ca sefii de la Cluj, dar si Dan Petrescu sunt lipsiti de onoare dupa ce au negociat in timp ce el era subt contract cu echipa.

"Nu mai exista onoare si cuvant in Ardeal! Mi s-a spus un lucru si dupa o saptamana mi s-a spus altceva. Facusem programul, liste cu jucatori, nu plecasem in vacanta cu familia... Eu am vorbit cu domnul Bagacean, mi s-a spus ca este noul patron. Cu dansul am discutat si rezilierea, in 10-15 minute am clarificat tot.

Eu cand am venit la CFR anul trecut, eu nu discutasem inainte sa plece Conceicao. Abia dupa ce au reziliat cu el am discutat. Nu mi se pare fair-play cum a procedat Dan Petrescu. Nici ce a spus Mara, ca se continua cu Miriuta doar daca ramanea echipa in insolventa. Adica Miriuta e prost?", a spus Miriuta la Dolce.