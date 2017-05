"Mi-as fi dorit sa dau cinci ani din viata, doar s-o fi incurcat pe Steaua" Reactia incredibila a lui Ionita dupa infrangerea Astrei

Astra 0-1 Steaua / Steaua a castigat pentru prima data la Giurgiu in fata Astrei.

Unul dintre cei mai buni jucatori ai Astrei in partida cu Steaua de luni seara a fost jucatorul dorit de ros-albastri in urma cu o luna, Alexandru Ionita II. Acesta a refuzat insa oferta a fost respinsa de jucator din cauza trecutului sau rapidist.

La finalul partidei, Ionita aproape ca a izbucnit in lacrimi dupa infrangerea care o pastreaza pe Steaua in lupta pentru titlu.

"Imi vine sa plang, am ghinion peste tot pe unde merg. Daca mi-am dorit cel mai mult ceva in viata, a fost sa nu ia Steaua titlul. Am pierdut prea usor, au ajuns doar de doua ori la poarta... nu pot sa ma exprim. Mi-am dorit foarte mult sa marchez, sa fac ceva, dar nu am cuvinte sa spun cat de rau imi pare.



Am vrut sa le dam peste nas tuturor si sa facem macar un egal, din pacate nu am reusit. Am alergat, am pus contre, am fost in stare sa pun si capul la bataie. Ce putem sa mai spunem? Am primit gol prea usor si am ratat multe ocazii.



Noi trebuia sa ii impiedicam si sa facem un culoar cat mai usor Viitorului. Mereu a fost o dezamagire s-o vad pe Steaua campiona. Mi-as fi dorit sa dau cinci ani din viata, doar s-o fi incurcat pe Steaua. Vreau sa demonstrez tuturor ca nu voi merge la Steaua si ca banii nu inseamna tot pentru mine. Nu m-am apucat de fotbal pentru bani, m-am apucat din pasiune si pentru Rapid" a spus Alexandru Ionita II la Dolce Sport.

Captura: Dolce Sport