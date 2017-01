"Mi-am indeplinit visul din copilarie!" Scrisoarea emotionanta a lui Adi Popa dupa ce a semnat cu Reading

Adi Popa pleaca de la Steaua dupa aproape 5 ani!

Gigi Becali a batut palma cu englezii de la Reading, care vor plati pentru transferul lui Adi Popa 600.000 de euro. Ajuns la Steaua in 2012, Adi Popa a devenit campion cu echipa pe care o sustinea din galerie. Acum va merge in liga a doua engleza ca sa lupte pentru promovare. Popa va castiga si bani buni. S-a inteles pentru un contract de 700.000 de euro pe an care se dubleaza daca echipa va reusi promovarea in Premier League.

Mesajul lui Adi Popa

A venit si ziua asta. Din 2012 am simtit ca mi-am implinit visul pe care il aveam de cand eram copil. Sa joc in tricoul ros-albastru, pentru echipa mea de suflet, FC Steaua Bucuresti.

Am dat totul pentru voi si pentru cele doua culori de fiecare data cand am intrat in teren si nu voi uita niciun moment petrecut la acest club.

Dar astazi, a venit ziua in care va anunt ca voi pleca. Maine, voi semna cu Reading Football Club pentru care voi juca in urmatorii ani. Sufletul meu va ramane alaturi de toata suflarea ros-abastra si imi doresc ca fostii mei colegi sa-mi pastreze o medalie de campion la sfarsitul sezonului.

De asemenea, imi doresc sa se rezolve aceasta situatie in care se afla clubul acum, iar suporterii sa se intoarca alaturi de echipa, sa fie o familie asa cum am fost mereu, si la bine, si la greu. Poate voi mai avea ocazia in viitor sa imbrac tricoul ros-albastru si sa revin acasa.

Va multumesc pentru toate momentele frumoase, pentru fiecare incurajare, pentru aplauzele voastre si chiar pentru momentele cand, poate, m-ati injurat, pentru ca m-ati ambitionat si m-ati impins de la spate sa merg mai departe. :)

Forza Steaua!

Adi Popa, unul dintre voi