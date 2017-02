"Meritam sa castigam, ocazia lui Enache a fost rarisima!" Arbitrul meciului, criticat de ambele echipe

CFR Cluj 1-1 Steaua / Gazdele sunt pe locul 7 sub Astra si Dinamo si pot rata play-off-ul!

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

"Meritam sa castigam dupa ocaziile care au fost. A ratat Gabi Enache una rarisima. Acum, s-a terminat egal, e echitabil. Mai avem 4 meciuri in campionat si trebuie sa le castigam. Azi am dat totul sa castigam dar nu s-a putut.



Trebuie sa o luam meci cu meci. Asta a fost decizia arbitrului, nu vreau sa mai comentez. Aveam nevoie de Denis, e un jucator foarte bun. La fel si Gnohere.



In play-off va fi altceva, alte meciuri, alta incarcatura, e presiunea mult mai mare acolo. Se vor injumatati toate punctele si toate echipele vor pleca cu sanse egale. Suntem la 7-8 puncte distanta toate acolo, nu pot spune care este cea mai periculoasa adversara" a spus Mihai Pintilii la Digi Sport.

"Nu am intrat bine in primele 15-20 de minute, dar apoi ne-am revenit. Este un rezultat acceptabil. A fost tensiune pentru ca Steaua avea nevoie de victorie ca sa ramana pe locul 2, noi aveam nevoie de victorie ca sa revenim pe loc de play-off.



Arbitrul trebuia sa dea ofsaid inainte de penalty-ul lor, a fost apoi un alt penalty la Deac.

E o veste buna ca avem investitor nou, sa ajungem in cupele europene ca nu am putut din cauza insolventei. Mai avem 4 finale si incercam sa ajungem in play-off" a spus si Camora la Digi Sport.