MANIFESTUL lui Ionut Lupescu! Planul prin care vrea sa REVOLUTIONEZE fotbalul din Romania: "Fotbalul pe primul loc!"

Ionut Lupescu si-a anuntat azi candidatura la alegerile FRF in cadrul unui eveniment la care au participat legende ale fotbalului romanesc.

Hagi, Lucescu, Raducioiu, Chivu, Andone sau Multescu au luat parte azi la candidatura lui Ionut Lupescu. Si legendarul Alex Ferguson i-a trimis un mesaj video lui Lupescu, cel care a renuntat la locul de munca de la Comisia Tehnica a UEFA pentru a lupta pentru sefia fotbalului romanesc.

Lupescu a anuntat revolutie in fotbalul din Romania si a propus un manifest ce il va ghida in urmatorii 8 ani, daca va castiga.



"Am decis sa fac acest pas pentru ca eu cred ca se poate face mult mai mult pentru fotbalul romanesc. Daca noi nu luam deciziile bune si poate chiar masuri radicale atunci fotbalul romanesc poate sa cada si mai jos. Am un program manifest in care spun ceea ce vreau sa fac. Si nu singur, ci cu aceasta gasca prezenta aici. Valorile pe care le voi promova sunt: fotbalul pe primul loc, legalitate, respect, transparenta, folosirea responsabila a resurselor. Imi doresc sa aduc o viziune moderna, o viziune europeana in fotbalul romanesc", a spus Lupescu la evenimentul de lansare a candidaturii.

"Vreau sa fac un Comitet Strategic pentru fotbal, adica sa aduc toti fostii selectioneri ai nationalei Romaniei la masa si sa dezbatem impreuna ADN-ul fotbalului romanesc. Trebuie sa vedem ce facem in urmatorii 6-8 ani, cum ne crestem juniorii, pentru ca altfel vom avea o problema. De asemenea, trebuie sa aducem sponsorii si legiuitorii langa noi, e foarte important ca oamenii de fotbal sa revina acolo unde le este locul. Nu sunt cuvinte mari, ci lucruri pe care le-am simtit in ultimele 6-7 luni. Pentru ca cel mai mult m-a deranjat ca fostii mei colegi nu au fost respectati in ultima perioada", a adaugat Lupescu.

Campania fostului international se va desfasura sub sloganul "Ionut Lupescu - Din nou pentru Romania".

Manifestul lui Lupescu

O noua viziune pentru urmatorii 8 ani. Reorganizarea activitatii FRF pe doua paliere distincte: sportiv si administrativ. Programul are la baza doi piloni: dezvoltarea jocului de fotbal si construirea unei organizatii puternice.

O noua strategie pentru sportul romanesc

Sportul romanesc are nevoie de un Plan National de Dezvoltare. Imi propun sa conving autoritatile publice sa sportul este un domeniu prioritar pentru dezvoltarea statului roman.

Comitetul Strategic pentru Fotbal

Pentru a rescrie ADN-ul fotbalului romanesc. Un organism va face propuneri Comitetului Executiv pentru dezvoltarea jocului.

Centralizarea corecta a datelor

Cati membri numera in prezent familia fotbalului romanesc? Este important sa centralizam corect datele privind numarul jocurilor, antrenorilor, arbitrilor si al fanilor care compun familia fotbalului romanesc.

Din nou evenimente sportive internationale in tara

Romania trebyue sa gazduiasca in continuare competitii sportive majore. Imi propun ca in timpul mandatului sa obtinem oranizarea unor competitii internationale majore de juniori, fotbal feminin si fotbal in sala.

Evaluarea permanenta a aplicarii Strategiei

Trebuie sa respectam strategia pe care o vom elabora impreuna. In carul acestei strategi, ne vom asuma doar obiectivele masurabile pentru urmatorii 8 ani.