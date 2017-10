Man, sunt cu ochii pe tine! Ce club din Europa si-a trimis oamenii sa il vada pe Denis Man la Cluj

Bate Cupa la PRO X, de la 20:30: Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Denis Man, cel mai bun om al primei reprize in meciul dintre Sanatatea Cluj si FCSB, este urmarit din tribune de reprezentanti ai clubului Sahtior Donetk.

Transferat sezonul trecut de la UTA Arad, Denis Man (19 ani) a primit multa incredere din partea lui Dica, si a reusit sa se impuna in echipa Stelei, cu evolutii solide atat in campionat, cat si in competitiile europene.

Man a evoluat in toate meciurile din acest sezon de Liga I si a reusit sa marcheze de patru ori.

Golurile lui Man din meciul cu Sanatatea Cluj AICI