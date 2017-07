Mai intai a fost Bizon, apoi Vizon, acum are o noua porecla! Cum ii spune Becali lui Gnohere :)

Gigi Becali este placut impresionat de Harlem Gnohere, atacant care a marcat 3 goluri in primele doua amicale ale Stelei. Patronul FCSB, care spunea si in primavara ca Gnohere este un atacant care nu doar ca ii face concurenta lui Alibec, insa ca ii poate lua oricand locul de titular, a remarcat calitatile fizice ale francezului.

In urma cu ceva timp, Becali ii spunea lui Gnohere "Vizon", in loc de "Bizon". Acum, dupa ce atacantul a devenit mai suplu si si-a aratat muschii in cantonament, acesta a devenit "Cerbul".



"Bizonul nu mai e bizon, e cerb! El avea picioarele groase. Acum a devenit cerb. Sa va uitati ce picioare are.



Mi-a zis Meme ca e slim-fit. Serios, asa mi-a zis. Ca a transformat toata grasimea in masa musculara", a spus Becali la Digisport.