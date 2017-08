"Mai am 30 de jucatori de vanzare" Becali anunta ca o sa cumpere tot de la Hagi: "Gica ii scoate, eu ii iau"

Becali are viitorul asigurat de la.... Viitorul.

"O sa iau mereu tot ce are mai bun nasul meu, Hagi!" promite patronul stelistilor. "Mi-a luat doar degetul mic. Mai am 30 de fotbalisti foarte buni" ii transmite Hagi lui Becali.

"Nu sunt cum zic unii rege... regele nu munceste. Regele sta in concediu! Nu m-am nascut rege, eu sunt la munca de jos, muncesc", spune Hagi.

Pana acum, Hagi i-a vandut jucatori lui Becali de peste 8 milioane de euro. "In trei vieti n-o sa stie fotbal cat mine" a mai spus Hagi despre finul sau.

"Nu in trei vieti, in zece vieti n-o sa stiu fotbal ca el si, eu stau linistit, Gica lucreaza pentru mine. Scoate el fotbalisti, eu ii iau", a spus Becali la Pro X.