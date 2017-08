"Ma asteptam ca Golofca sa joace ca la Botosani" Reactia lui Dica dupa ce l-a schimbat in prima repriza

Steaua a batut Botosani cu 2-0, dupa golurile lui Budescu si Tanase.

"Ne-au pus ceva probleme in prima repriza cu cele doua benzi. E important ca am castigat pentru ca veneam dupa o calificare pierduta. Pana acum nu am avut omogenitate dar acum am jucat mult mai bine, cine a intrat a avut prospetime. E important ca am castigat si am venit langa CFR.

De la Golofca ma asteptam la mai multe, sa treaca 1 contra 1, sa scoata adversar din joc. Nu a reusit sa dribleze, a pasat inapoi la adversar si m-a dezamagit. Man a fost proaspat, l-am schimbat. Nu a dat randamentul asteptat dar asta nu e o problema. Asteptam sa fie jucatorul de la Botosani.

Nu l-am mai bagat pe Coman, am facut o schimbare cu Golofca, Alibec a zis ca il doare genunchiul la pauza, iar apoi a intrat si Teixeira, care e mai bun defensiv.

Artur Jorge nu e in lot pentru ca are nevoie de o perioada de acomodare, se antreneaza cu echipa, avem si acesta pauza, avem si un amical, va avea sanse.

Sper ca Alibec si Budescu sa fie cat mai repede la echipa nationala. Normal ca orice jucator neconvocat e dezamagit.

Planici e un fundas central bun, era capitanul echipei in Serbia, ne va ajuta mult", a spus Dica dupa meciul cu Botosani.