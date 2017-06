"M-a innebunit ca il stie el, ca il vrea, ca o sa dea goluri" Transferul facut de Becali la "ordinul" lui Dica

Steaua poate avea probleme cu jucatorul U21.

Steaua are mai multe variante de jucatori U21 in acest sezon, insa doar 2 dintre ei au sanse reale sa prinda echipa fara ca Dica sa faca sacrificii. Man, Benzar, Grecu, Szecui, Niga, Simion si Mihalcea sunt tinerii pe care se bazeaza Steaua.

Benzar are sanse mici sa prinda echipa, jucand pe postul lui Alibec si Gnohere, Niga ii are in fata pe Nita si Stancioiu, Simion nu este o solutie viabila pentru postul de fundas dreapta, asadar singurii care pot prinde primul 11 sunt Man, Grecu sau Mihalcea, in ofensiva, si Szecui, care joaca mijlocas central.

Man si Mihalcea joaca in banda stanga, iar Grecu e un mijlocas dreapta adus la Steaua in aceasta vara de la Viitorul, la cerintele lui Dica. In locul sau a fost trimis la echipa lui Hagi mijlocasul Stefanescu.

Patronul Stelei a analizat situatia jucatorului U21:

"Man, Benzar e mare surpriza placuta si mai este Grecu care m-a innebunit Dica ca il stie el, ca il vrea, ca o sa dea goluri. Am dat 30.000 dar avea clauza de 300.000 de euro. La fel si Szecui e la fel de bun, sunt toti 4 de aceeasi valoare", a spus Gigi Becali la Digi.