Lovitura pentru derby-ul cu Dinamo! Pintilii a primit galben dupa doar 12 minute si rateaza meciul de duminica

Mihai Pintilii era in pragul suspendarii si a primit rapid cartonas galben.

Al doilea capitan al Stelei, Mihai Pintilii, nu va putea fi folosit de Nicolae Dica in derby-ul cu Dinamo de duminica. Pintilii era unul dintre cei 5 jucatori ai Stelei care risca o suspendare pentru partida cu Dinamo in cazul in care primea cartonas galben alaturi de Gnohere, Man, Larie si Ovidiu Popescu.

Pintilii a primit al 4-lea cartonas galben al sezonului in minutul 12 al partidei cu CFR Cluj dupa o intrare prin alunecare la Juan Culio - Pintilii a atins mingea insa crampoanele stelistului s-au dus si pe jucatorul CFR-ului iar Hategan a aratat imediat cartonasul galben.

Astfel, Nicolae Dica va trebui sa schimbe la partida cu Dinamo - o varianta folosita in mai multe randuri in acest sezon a fost urcarea lui Junior Morais la centrul terenului, in timp ce Momcilovic devine titular pe flancul stang al defensivei.

Sursa foto: Telekom Sport