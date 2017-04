Lista SECRETA de pe care Becali vrea sa aleaga jucatorul de MILIOANE! Dupa cine e gata sa arunce cu banii

Steaua anunta planuri de milioane pentru noul sezon. Pe langa lovitura maxima Champions League, Becali se gandeste sa obtina sume importante din transferurile noilor bijuterii Tanase, Popescu sau Alibec.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Patronul Stelei anunta si investitii uriase care sa le lase in urma definitiv pe rivale. Are 15 nume pe lista de dorinte inaintea startului in meciurile oficiale. Prioritatile sunt jucatorii Viitorului, Nedelcu si Florinel Coman. Becali a facut o propunere initiala de 3 milioane de euro pentru a-i avea pe amandoi. Motivul e simplu.

Stelistii planuiesc sezonul viitor cu un gand clar in minte. Vor ca jucatorul U21 sa poata fi om de baza atat in campionat, cat si in meciurile europene. In acest moment, Reghecampf nu vede nicio solutie in lotul sau. Singurul cu perspective importante e Dennis Man, izolat insa in afara lotului la majoritatea partidelor oficiale din 2017.

Din sezonul viitor, cluburile din Liga 1 vor fi obligate sa aiba in permanenta in teren un fotbalist nacut dupa 1 ianuarie 1996. Atat Coman, cat si Nedelcu se incadreasa in aceasta categorie de fotbalisti. Becali si-i doreste pe amandoi pentru a avea linistea sa-si cheltuiasca restul banilor pe 'trofeele' de la rivale.



Balasa, Tanase si Ovidiu Popescu se 'califica' pentru regula U21 doar pana la finalul actualei campanii!

In cazul in care nu reuseste nici cu Florinel Coman, nici cu Nedelcu, Becali poate incerca din nou cu Ivan sau cu pustiul Screciu, ambii de la Craiova, dar si cu golgeterul din B, Adi Petre!