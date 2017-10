Las Fierbinti, varianta cu fotbal! Cum s-au trezit jucatorii lui ASA Targu Mures ca nu au cu ce se imbraca azi la meciul cu Slobozia :)

Daca Las Fierbinti ar face un episod cu fotbal, probabil ca Celentano si Firicel si-ar uita echipamentul acasa.

2015 - ASA Targu Mures incheie sezonul pe locul 2, dupa ce se bate la titlu cu Steaua pana in ultima etapa. Doua luni mai tarziu, muresenii cuceresc Supercupa Romaniei, primul si singurul trofeu din istoria clubului.

2017 - ASA Targu Mures joaca in Liga a 2-a, e in pragul falimentului, si paraseste Cupa Romaniei dupa un 0-4 in meciul cu Unirea Slobozia.

Iar rusinea n-ar fi completa fara povestea deplasarii de azi. Muresenii s-au trezit inaintea meciului ca nu au cu ce se imbraca, si doar bunavointa gazdelor a facut partida posibila.

Lotul ASA-ului a plecat cu noaptea in cap, la 5 dimineata, cu autocarul spre Slobozia. Un drum de circa opt ore, ingreunat de faptul ca cei care au organizat excursia nu au asigurat proviziile minime de apa si mancare. Un singur antrenor a insotit lotul, format in mare parte din juniori.

Odata ajunsi la Slobozia, muresenii au constatat ca geanta cu echipamentele jucatorilor a fost uitata acasa.

Magazionerul de la Slobozia a cautat tricouri de imprumut prin echipamentele mai vechi ale Unirii, dar toate erau inscriptionate cu "Primaria Slobozia".

Conducerea Sloboziei a gasit pana la urma o solutie ca meciul sa se joace totusi, pentru ca fusesera vandute bilete, iar lumea venise la stadion.

In cele din urma, s-au gasit niste tricouri foarte vechi, neinscriptionate, pe care le-au imbracat juniorii de la Targu Mures.

"Nu puteam sa le dam un rand de echipament de la noi, pentru ca scria Primaria Slobozia pe el, ar fi fost cel putin ciudat. Am gasit un echipament rosu, unul mai vechi, de demult, pe care il aveam noi prin magazie. Pentru ca tot au batut drumul de la Targu Mures pana la Slobozia, pentru ca noi am vandut bilete pentru partida aceasta si pentru ca erau niste copii de 17, 18, 19 ani la ei, nu am putut sa cerem sa castigam la masa verde cu 3-0. Ar fi fost nedrept. Chit ca noi avem meci greu in weekend, cu Cernavoda. Pe Buca l-am scos dupa pauza, sper ca a mai pastrat cateva goluri pentru urmatorul meci", a povestit Ilie Lemnaru, presedintele clubului Unirea Slobozia.

Buca de la Slobozia a fost nemilos cu ASA - el a marcat toate cele patru goluri in victoria 4-0 obtinuta de Unirea Slobozia.