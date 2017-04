Lacatus implineste azi 53 de ani! Ziua "Fiarei", prinsa la mijloc in razboiul stelelor: ce mesaj are FCSB pentru idolul stelistilor!

Marius Lacatus implineste astazi 53 de ani.

FCSB a postat pe Facebook un mesaj pentru Marius Lacatus, in ziua in care simbolul Stelei implineste 53 de ani.

"La Multi Ani, Marius Lacatus! FC Steaua Bucuresti ii ureaza La Multi Ani simbolului ros-albastru Marius Lacatus, care a implinit miercuri, 5 aprilie, varsta de 53 de ani. Clubul nostru ii doreste celui mai titrat stelist din istorie sa aiba parte de multa sanatate!"

Mesajul este urmat de o trecere in revista a cifrelor impresionante din cariera lui Marius Lacatus.

"Cu un total de 10 titluri de campion al Romaniei (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 7 Cupe ale Romaniei (in anii 1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999), o Cupa a Campionilor Europeni (1986) si Supercupa Europei (1987), Lacatus este cel mai titrat jucator din istoria clubului. Cel mai important gol din intreaga sa cariera de jucator ramane cel marcat in poarta catalanilor de la FC Barcelona, pe data de 7 mai 1986, cand Steaua obtinea cea mai mare performanta din istoria fotbalului romanesc: castigarea Cupei Campionilor Europeni."

"De-a lungul timpului, a evoluat in 414 meciuri din Divizia A si a marcat 103 goluri, in timp ce in Cupele Europene a jucat cu Steaua in 72 de meciuri si a inscris de 17 ori."