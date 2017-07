L-a dat de gol pe Dica fara sa vrea. Budescu a dezvaluit ce i-a spus antrenorul sa faca la fiecare meci

Budescu a vorbit despre rolul sau la Steaua.

Budescu a vorbit astazi despre transferul sau la Steaua. Acesta a spus ca trebuia sa vina la Steaua de anul trecut, insa nu a facut-o. "Am fost asteptat la Steaua, trebuia sa vin de ceva timp aici dar e bine ca am venit si acum. M-am adaptat destul de repede avand in vedere ca ii cunosc pe majoritatea dintre ei", a spus Budescu.

Acesta a vorbit si despre rolul sau in echipa, dandu-l de gol pe Dica fara sa vrea. Antrenorul Stelei i-a spus sa joace in spatele varfului insa nu intr-o pozitie fixa, ci unde vrea el in teren:

"A fost un amical, ne bucuram ca am castigat si ne-au iesit mare parte din lucrurile de la antrenament. Am libertate in teren la Steaua, trebuie sa ma plimb in spatele varfului, sper sa o fac cat mai bine. Pregatirea e foarte buna, aveam nevoie de ea cu totii, am facut un cantonament foarte bun. Sunt alte metode fata de ce faceam la Astra, fiecare e cu stilul lui", a declarat mijlocasul Stelei.

Budescu a costat-o 750.000 de euro pe Steaua si a dat deja 2 goluri in primul meci amical.