Jucatorul scos din lot de Becali a PLECAT DE LA FCSB: "Daca nu-l mai are pe banca, Dica nu mai poate sa-l bage". Unde a ajuns

FCSB s-a despartit de tanarul atacant Robert Grecu (19 ani), acesta fiind imprumutat la FC Arges, in liga secunda. In urma cu doua saptamani, Becali spunea: "Nu va mai fi nici pe banca. Daca nu-l va mai avea pe banca, Dica nu il va mai putea baga".

Adus in aceasta vara de Nicolae Dica, tanarul Robert Grecu a parasit FCSB dupa o perioada foarte scurta. Insa nu definitiv! El a fost trimis sub forma de imprumut la FC Arges, in liga secunda.

Grecu a ajuns deja la Pitesti si ar putea debuta chiar in weekend, in meciul cu Ripensia Timisoara.

Robert Grecu a evoluat doar 55 de minute pentru FCSB in doua partide. El a fost titular impotriva Concordiei Chiajna (2-1), fiind schimbat la pauza, iar in meciul cu Juventus Bucuresti (2-1) a intrat in minutul 81.

Pe langa Grecu, FC Arges mai vrea sa faca un transfer.

"Speram ca si in aceste zile, pe ultima suta de metri, sa mai aducem inca un jucator. Sper ca astazi sau maine sa fie legitimat Robert Grecu. Este un jucator sub varsta de care noi avem mare nevoie la momentul asta. Am incredere ca jucatorii care au venit, dar si cei care vor mai veni, vor fi un plus pentru echipa. Sper ca rezultatele noastre sa fie cat mai bune in viitor", a spus Iordan Eftimie, antrenorul formatiei pitestene.