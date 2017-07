"Jucam impotriva campioanei ... sau nu!" Claudiu Niculescu nici nu se gandeste ca Steaua poate castiga la TAS: "Ar fi jenant, de rasul curcilor!"

Supercupa Romaniei, Viitorul - Voluntari, e duminica, 9 iulie, de la 9 seara, la Sport.ro!

"Jucam impotriva campioanei Romaniei .. sau nu!" a inceput conferinta de presa antrenorul celor de la FC Voluntari, Claudiu Niculescu, facand referire la procesul de la TAS in care sunt implicate Viitorul si Steaua.

"Glumesc. Jucam impotriva echipei care a meritat sa castige campionatul sezonul trecut. Impotriva celei mai bune echipe din acest moment din campionatul nostru. Si-au completat lotul in aceasta vara cu jucatori cu experienta, Marius Constantin, Herea si nu numai. Ne asteapta un meci dificil dar cum am zis si inainte de finala Cupei Romaniei cand am jucat impotriva Astrei ne vom juca sansa noastra.



Noi vom tot ce va depinde de noi. Suntem privilegiati ca antrenori, ca jucatori, sa putem juca 2 finale intr-o luna si jumatate. Sper sa vedem spectacol desi nu stim care va fi temperatura la ora finalei, am inteles ca va fi foarte cald chiar daca se joaca seara. M-as bucura sa fie un stadion plin, asa s-ar justifica disputarea finalei la Botosani.



Sper sa fie un spectacol fotbalistic din toate punctele de vedere din care sa iesim noi castigatori" a spus Claudiu Niculescu la conferinta de presa de dinainte de Supercupa.

"Nu stiu ce se va intampla, nu cred ca este prevazut in regulament asa ceva. Chiar nu stiu ce sa raspund. Ar fi jenant pentru fotbalul romanesc. E prea mult spus ca ar fi de rasul curcilor? Probabil ca cei de la Federatie au informatiile necesare, ca Viitorul este campioana Romaniei si nu ar face o asemenea gafa" a raspuns Niculescu atunci cand a fost intrebat daca va juca din nou Supercupa contra Stelei, daca echipa lui Dica va avea castig de cauza la TAS.