Ivan si-a luat ADIO de la Craiova: "Imi pare rau ca nu joc cu Milan! Sper sa faca un meci mare!"

Andrei Ivan a semnat cu Krasnodar in aceasta vara.

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Andrei Ivan este marele transfer al unei echipe din Romania in aceasta vara! Tanarul international roman a fost vandut de CSU Craiova la Krasnodar in Rusia pentru 4 milioane de euro. El regreta ca nu va putea juca la revenirea Craiovei in cupele europene.

"Imi pare rau ca nu joc cu AC Milan.. le urez bafta colegilor mei, sper sa faca un meci mare cu AC Milan. Daca pot.. in aceeasi zi o sa avem si noi meci cu alta echipa din EL.. Sper ca dupa meci sa fiu bucuros pentru ei" a spus Andrei Ivan la plecarea spre Rusia.

Ivan abia astepta sa intre pe teren la noua sa echipa: "Joc oriunde.. joc si in stanga, joc si in dreapta si in fata.. vom vedea unde o sa ma foloseasca" a mai spus Ivan.

Krasnodar va juca si ea in Europa League in acest sezon: "Da, am mai multe sanse sa prind si grupele.. sper sa trecem de urmatoarea echipa si sa intram in grupe. N-o sa-mi iau adio de la U Craiova.. acolo am crescut, iubesc acea echipa si o sa ma reintorc candva" a incheiat Ivan.