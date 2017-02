IPOTEZA SOC la Viitorul! Hagi anunta ca poate pleca dupa ce ia titlul! Ce oferte sustine ca are

Hagi e gata sa lase banca Viitorului pe mainile altui antrenor.

Acest lucru urmeaza sa se intample la vara, nu acum. Hagi spune ca daca ia titlul, la vara ar putea pleca de la Ovidiu.

Hagi a mai avut oferte din Rusia, de la Rubin Kazan, insa a refuzat sa plece. Acum are ocazia sa paraseasca banca Viitorului din postura de campion. Echipa sa e lider si are 6 puncte peste Steaua.

"La vara poate plec, am oferte bune in continuare. Au vrut sa ma ia la rusi si nu m-am dus. L-au pus pe altul si tot pe 7-8 am ramas", a spus Hagi in aceasta seara la conferinta de presa dupa victoria cu 3-0 in fata Pandurilor.