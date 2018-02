IONUT POPA PLEACA de la ACS Poli Timisoara: "Jucatorii m-au dezamagit, avem cel mai slab lot!" Cine ii ia locul

Ionut Popa si-a anuntat sefii ca renunta la echipa.

Popa se desparte de ACS Poli Timisoara, dupa infrangerea cu Sepsi din primul meci al anului. In locul lui Popa vine Leo Grozavu, fostul antrenor de la Botosani, scrie ProSport.

Popa se intalneste luni dimineata cu conducerea clubului pentru rezilierea contractului.



"Sunt suparat pe echipa, pe jocul prestat de unii jucatori. Am purtat o discutie cu presedintele pentru rezilierea contractului meu pe cale amiabila! Din pacate, in aceasta iarna, lotul a ajuns unul foarte slab, poate cel mai slab din acest campionat si nu-mi mai permite sa ma bat la mentinerea in Liga 1. Nu vreau sa ma fac de ras!

In ultima luna, jucatorii au primit trei salarii restante, antrenorii numai unul, dar iata ca nu reusesc sa satisfaca nici cu banii in buzunar. Noi, antrenorii, intentionat am decis sa ne mai amane cu salariile pentru ca jucatorii sa nu se mai planga. Si ei cum reactioneaza?

Nu s-au daruit deloc in acest meci si daca pana acum le-am luat apararaea, iata ca acum m-au dezamagit. Cred ca este mai bine sa facem ceva pentru a fi mai bine clubului.

Luni ma voi vedea si cu Comitetul Director, dar la aceasta ora aceasta este dorinta mea, sa plec!

Problema noastra acum este lotul, care are nevoie de 2-3 jucatori mai valorosi, pentru ca asa cum arata acum nu are nicio sansa. Din pacate, lotul asa va ramane si nu se mai poate face nimic …

Probabil ca ma voi retrage si din antrenorat, pentru ca m-am saturat sa-mi fac meseria fara sa fiu rasplatit …„, a declarat Ionut Popa la SPTFM.