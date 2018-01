"Ionita e trei clase peste el!" Sumudica il linisteste pe prietenul Becali: "Nu costa 14 milioane nici daca are trei picioare!"

Marius Sumudica nu crede ca Gigi Becali a avut o oferta de 14-15 milioane de euro pentru Dennis Man.

Antrenorul de la Kayseri considera ca Man este un fotbalist de viitor, dar deocamdata nu a ajuns la o asemenea cota de piata. Sumudica da un alt exemplu din Liga 1: Alex Ionita, fostul sau elev de la Astra, este un fotbalist mai bun decat Man.

"Cu tot respectul pentru Man si cu tot respectul pentru Gigi, in acest moment Man nu poate face 14 milioane de euro nici daca are trei picioare. 14 milioane sunt 14 milioane. E bugetul unui club de Liga 1 pe trei ani de zile. Cred ca este enorm in momentul de fata. O avea calitati, dar nici nu l-am urmarit foarte mult.

Daca va ajunge la valoarea asta, bravo lui, lui Gigi si antrenorului. Hai sa dam un tur prin Europa sa vedem ce jucatori s-au transferat pe 14 milioane de euro. Ne imbolnavim. In momentul de fata, e sub Ionita trei clase. Ca experienta de joc si ca realizari, e sub Ionita. L-a ajutat regula U21 asa cum l-a ajutat si pe Ionita. Man joaca unde a jucat, Ionita a jucat la o echipa care a pierdut 12 jucatori. A tras echipa dupa el. E diferenta. Ionita are ambele picioare, loveste bine si cu stangul si cu dreptul. Man nu le are. Ionita are forta in picioare cand pleaca de pe loc, Man nu are", a declarat Marius Sumudica la DigiSport.

Gigi Becali a declarat ca i-a marit salariul lui Dennis Man, de la 3.500 la 12.500 de euro, si i-a ridicat si clauza de reziliere de la 50 la 100 de milioane de euro.