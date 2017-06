Inca un transfer la Steaua! Jucatorul cerut de Dica a ajuns in Olanda! La cine a renuntat Becali

Inca un transfer la Steaua! Jucatorul cerut de Dica a ajuns in Olanda! La cine a renuntat BecaliInca un transfer la Steaua! Jucatorul cerut de Dica a ajuns in Olanda! La cine a renuntat Becali

Steaua mai primeste o solutie pentru locul U21 din echipa de Liga 1.

In afara de Man, Mihalcea si Benzar, Dica ii are acum la dispozitie si pe Robert Grecu. Pustiul de 19 ani a jucat anul trecut in C, chiar la echipa lui Dica, SCM Pitesti, iar antrenorul l-a cerut si la Steaua. Pentru transferul mijlocasului lateral, Steaua a trebuit sa negocieze cu Viitorul, clubul care detinea drepturile de transfer. Hagi l-a cerut la schimb pe Catalin Stefanescu (22 de ani), mijlocasul adus in mandatul lui Radoi si imprumutat in ultimele doua sezoane la Voluntari si Iasi.

Grecu este al 7-lea transfer al verii la Steaua, dupa Larie, Morais, Budescu, Teixeira, Niga si Paul Szecui.