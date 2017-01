Inca un renegat al Stelei si-a gasit echipa in Liga I. Becali l-a dat afara fara sa ii acorde o sansa in 2016

Un jucator din lotul expulzatilor din 2016 a revenit in Liga I.

Gigi Becali a dat afara mai multi jucatori in iarna trecuta, printre care si varful Gregory Tade, reprimit ulterior in prima echipa. In locul lui Tade a fost adus Taher Bawab, de la CSU Craiova, insa acesta nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor.

Bawab a fost lasat sa plece dupa doar 6 luni, in vara lui 2016, fara sa i se acorde prea multe sanse de catre Laurentiu Reghecampf, desi atacantul nu a jucat slab atunci cand a intrat pe teren.

Decizia a fost criticata si de catre fani, insa Becali nu a fost de induplecat si l-a dat gratis pe Bawab in Qatar, la Umm Salal.

Intre timp, Bawab a semnat cu Gaz Metan, echipa la care a mai activat intre 2011 si 2014.

Atacantul nu e singurul dintre renegatii Stelei care si-au gasit echipa in ultima perioada. Breeveld, dat afara acum un an, a semnat cu Omonia Nicosia saptamana trecuta.