Inca o sansa RATATA de Steaua! Eric si-a decis viitorul. Unde va juca din ianuarie

Al doilea pasator din Liga 1 e gata sa paraseasca din nou Romania!

Eric are o oferta importanta din Qatar si vrea sa plece in ianuarie, anunta sursele Sport.ro. In contractul lui Eric cu Gaz Metan, brazilianul are o clauza conform careia devine liber in cazul unei oferte care sa-i convina.



Cu 7 assisturi in prima parte a sezonului, Eric e al doilea in topul paselor decisive dupa Hanca (8).

Pentru mijlocasul ofensiv urmeaza a 3-a experienta in Golf, dupa ce a mai jucat pentru Al Ahli si Najran in Arabia Saudita.

Brazilianul de 31 de ani e aproape de o intelegere cu Al Mu'Aidar, ultimul loc in prima liga din Qatar.