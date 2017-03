'In 3 meciuri suntem CAMPIONI! Batem tot, ma duc in Liga Campionilor!" Ce spune Becali despre lupta la titlu

Becali e sigur ca Steaua nu va pierde titlul in Liga 1, chiar daca jocul echipei lui Reghe n-a fost cel mai bun in 2017.

Patronul Stelei spune ca le-a transmis lui MM si Reghecampf sa-i motiveze pe jucatori si sustine ca se va implica personal pentru ca atmosfera sa fie cea mai buna in echipa. Becali refuza sa-i raspunda lui Mirel Radoi, care l-a acuzat ieri pentru situatia de la Steaua.

"Le-am zis lui MM si Reghe: dati incredere echipei, o sa vin si eu sa-i incurajez. N-o sa avem nicio problema! Nu e valabil pentru celelalte echipe, altii sunt in spatele nostru. Castigam 3 meciuri si suntem campioni, gata! Lui Mirel Radoi nu-i raspund. Are o frustrare pe care o inteleg si nu o inteleg. O inteleg pentru ca e ambitios si nu a reusit la Steaua. Pe Mirel nu vreau sa-l pierd, chiar daca ma ataca el! Il consider tot in familia mea, nu pot sa ma cert cu Mirel, n-am cum.

Bate campii si vorbeste aiurea, dar nu inteleg ce vrea. Eu am spus la modul frumos ca a luat-o pe miriste. Mirel e al meu, asa il consider, nu vreau sa-l pierd pentru doua atacuri. Vreau sa-l stiu baiat frumos, cuminte! La mine nu exista sclavi, exista contracte pe care trebuie sa le respecti.

Eu nu cer nimic, nimanui, din ce nu scrie in contract. Eu vreau adevarul! La Steaua trebuie sa se stie tot! Eu n-o sa mint presa. Castig campionatul, ma duc in Liga Campionilor! Batem tot, luam campionatul, nu se schimba nimic. Eu vorbesc de Steaua si de Gigi Becali. Steaua bate, ia campionate, se duce in Champions League si ia banii!", a spus Becali la Digisport.