"Imediat dupa asta am luat gol!" Mesajul pe care l-a trimis Gigi Becali celor de pe banca in timpul partidei cu Viitorul

Steaua - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Viitorul 1-0 Steaua / Patronul Stelei, Gigi Becali, a criticat dur atitudinea jucatorilor Stelei in infrangerea cu campioana en-titre. Eric a marcat unicul gol al partidei.

"Cu zece minute inainte de gol, in minutul 20, i-am scris lui MM, daca luam fotbalul la misto, campionat nu o sa castigam. Exact asta i-am scris, cu fotbalul la misto nu se poate castiga campionatul si dupa zece minute am luat gol. La 0-0 i-am spus. Noi am jucat fotbal la misto, nu am jucat fotbal. Fotbalul este frumos, ai mari satisfactii si bucurii atunci cand ai reusite. Dar cand ai cate un meci din asta asa, asa de mult ma aprind si asa de mult ma enervez..." a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Steaua spera sa-si revina joi seara in direct la ProTV in fata celor de la Viktoria Plzen. Cehii au inceput fantastic campionatul, avand 6 victorii in primele 6 etape!