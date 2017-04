Ienei, cetatean de onoare al orasului Arad: "Eu tin cu Steaua, imi vine greu sa spun FCSB" VIDEO

Ienei, omul care a adus Cupa Campionilor in Romania, a fost facut cetatean de onoare la Arad, unde s-a nascut acum 80 de ani.

La 80 de ani, Ienei a devenit cetatean de onoare in comuna natala din Arad. A primit distinctia inaintea meciului din B, UTA - Oradea, terminat 0-0.

"Eu pentru ca am crescut la UTA tin cu UTA, dar nu pot sa nu tin cu Steaua cu care am avut rezultatele cele mai rasunatoare. Eu m-am dus cand era Steaua si am plecat cand s-a numit inca Steaua. Imi vine greu sa zic CSB sau mai stiu eu cum", spune Ienei.