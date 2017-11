I s-a facut rau din cauza lui Coltescu! Explicatia gestului INCREDIBIL facut de Trica in timpul meciului cu Dinamo

Eugen Trica si-a iesit din minti in finalul meciului cu Dinamo!

Secundul Iasiului a parasit terenul inainte ca partida sa se termine. Jucatorii sai au explicatii diferite pentru gestul lui Trica.

Cioinac spune ca antrenorul se temea sa nu faca un gest pe care sa-l regrete ulterior: "N-a mai rezistat, a plecat spre vestiare, se temea si el sa nu faca ceva si dupa aia sa-i para rau!"

Andrei Cristea anunta ca lui Trica i s-a facut rau pe banca din cauza lui Coltescu.

"Nu situ daca a fost penalty, nu inteleg de ce a luat rosu Cioinac, nu inteleg de ce Frasinescu a luat rosu, nu inteleg de ce eu am laut galben la o faza in care nu l-am atins pe adversar. Si noi am gresit, trebuie sa ne facem propria analiza si sa incercam sa nu mai facem asemenea greseli. Lui Trica i s-a facut rau si s-a dus la vestiar sa se linisteasca. A vrut sa-si ia un calmant, asa. Mai sunt 7 meciuri, trebuie sa ramanem atenti si sa incercam sa facem mai mult si sa rectificam ce am gresit:", a spus Andrei Cristea la Digisport.