'I-am dat un link lui tata, o sa-l sun sa vad daca m-a vazut cum dau gol!' Declaratia senzationala a lui Rivaldinho dupa primul gol pentru Dinamo

Dinamo 2-0 CFR Cluj | Rivaldinho a dat bara cu Steaua, iar azi a inscris primul sau gol dupa transferul la Dinamo!

Brazilianul spune ca nu se vede titular de acum inainte si promite sa ajute Dinamo indiferent de timpul pe care-l petrece in teren. Primul telefon al lui Rivaldinho va fi catre tatal sau: "I-am dat un link, o sa-l intreb daca m-a vazut cum dau gol!"

"Sunt foarte fericit ca am dat gol. Am fost aproape si cu Steaua, dar am reusit abia acum. Trebuie sa le multumesc antrenorului, colegilor, tuturor celor de aici. CFR e un club bun, i-am studiat. Am vazut ce trebuie sa facem ca sa-i batem.

I-am trimis un link tatalul meu inainte de meci, o sa vorbesc cu el sa vad daca a urmarit meciul. O sa-i dau oricum un video sa vada golul. Incerc sa fiu un fiu bun, ii datorez mult, ceea ce sunt ii datorez lui. Imi doresc sa luam titlul, nimic nu e imposibil.

Am castigat un meci, mergem din victorie in victorie si vedem unde ajungem. Obiectivul meu e sa ajut Dinamo, nu stiu daca voi juca 10 minute, 90 de minute. Nu ma intereseaza daca joc 5 minute sau mai multe. Eu vreau sa ajut Dinamo. Trebuie sa ne odihnim, sa facem acelasi lucru ca azi si in urmatorul meci!", a spus Rivaldinho la Digisport.