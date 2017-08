Halucinant! Dinu DISTRUGE un stelist: "Are barba si tatuaj pe spate, nici nu stii care-i FATA lui! Are capacitate cerebrala de a reusi in fotbal de nota 2"

Cornel Dinu s-a luat de Golofca, pe care nu-l vede capabil sa se impuna la Steaua.

Dinu spune ca jucatorul adus de la Botosani a profitat de forma slaba a unor adversari si a reusit sa iasa in evidenta in startul sezonului.

"Golofca are barba si tatuaj pe ceafa, nici nu stii care-i fata lui. El l-a prins pe reusitul de Romera si pe un alt reusit la final de cariera, pe Maftei, si a dat 3 goluri. Ce poti sa faci cu un astfel de jucator, care din punct de vedere cerebral are capacitate intelectuala de a reusi in fotbal de nota 2?

Mai era si pe vremea noastra cate unul care stia doar mama, tata, ofsaid, hent. Si il dadeam la o parte. Nu poti sa faci performanta cu asa ceva", a spus Dinu la Dolce Sport.