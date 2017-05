Hagi sarbatoreste la Istanbul dupa castigarea titlului! Mii de mesaje pentru Rege! Anuntul clubului Galatasaray

Gica Hagi primeste mesaje de felicitare din toate colturile lumii.

Hagi a fost felicitat de Galatsaray imediat dupa ce a castigat primul titlu din cariera de antrenor si primul din istoria clubului sau, Viitorul Constanta.

Hagi e asteptat la Istanbul pe 17 mai, alaturi de Gica Popescu, sa sarbatoreasca implinirea a 17 ani de la castigarea Cupei UEFA cu Galatasaray.



"Il felicitam pe Gheorghe Hagi, legenda noastra, care a devenit campionul Romaniei cu Viitorul Constanta, echipa pe care a format-o de la zero", este mesajul de pe pagina de Facebook a echipei Galatasaray.

Galatasaray mentioneaza prezenta lui Hagi la Istanbul, saptamana viitoare, in 17 mai, pentru festivitatile legate de implinirea a 17 ani de cand echipa turca a castigat Cupa UEFA.

Hagi a jucat la echipa Galatasaray in perioada 1996 - 2001 si in intervalele 2004-2005 si 2010-2011 a antrenat formatia turca. In 2000, Galatasaray a castigat Cupa UEFA, cu Gheorghe Hagi si Gheorghe Popescu componenti de baza.