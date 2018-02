Hagi insista: "Voi pleca sigur, merg pe drumul meu!" Mesaj pentru stelisti, dupa victoria cu Lazio

Gica Hagi e convins: va parasi Romania la finalul sezonului, indiferent de locul pe care termina Viitorul in campionat.

Dezamagit de situatia din Romania, Gica Hagi spune ca nu mai e cale de intoarcere. Va pleca sa antreneze in strainatate, dupa aproape 10 ani in care a investit masiv in Academia sa si echipa Viitorul.



"Voi pleca sigur, doresc numai bine fotbalului romanesc. Cel care va ajunge sa conduca FRF si echipa lui au obligatia sa duca fotbalul nostru la nivelul la care a fost Generatia de Aur. Stiu ca unora nu le cade bine sa fie presiune, unii nu accepta si nu le place chestia asta, dar asta trebuie sa ne dorim. E clar ca sunt numarul 1 care investeste in fotbalul romanesc si vorbesc aici despre jucatorii pe care i-am dat nationalelor, plus investitia privata intr-o baza sportiva incredibil de competitiva.

Merg pe drumul meu, nu atac, nu pun bombe, nu ma revolt, m-am revoltat acum 8-9 ani, cand am construit baza si am inceput sa dau multi jucatori la nivel inalt. Asta inseamna multa munca, vreau sa fiu perceput ca un om de fotbal, nu ca un scriitor sau altceva. Se fac emisiuni despre cat de inalt e «Gigel» si cat de scund e «Ionel», in loc sa se vorbeasca despre dezvoltarea fotbalului romanesc si sa facem performanta, asa cum fac altii. Nu caut sa-mi fac reclama, nu cred ca am nevoie. Am facut scoala la Barcelona si Real Madrid, cand spui numele astea... cred ca mi-am castigat dreptul la o opinie. Vreti sa-mi luati acest drept? Eu nu bat la usa si nu simt ca trebuie sa cersesc pentru acest drept.

Fac si eu greseli, dar cred ca am ce sa povestesc si nu va plictisesc. In Constanta trebuie sa fiti mandri de doua lucruri. Ca s-a infiintat o academie de fotbal si ca a existat o echipa cu traditie (n. red - Farul). Dobrogea trebuie sa fie o zona importanta, cu multe echipe, sa se faca sport si sa se investeasca mult in infrastructura. Obiectivul nostru e sa ramanem in Liga 1, dar daca intram in play-off, e o performanta fantastica. Am dat multi jucatori la echipele importante din Liga 1 si totusi reusim sa stam bine, acolo sus", a spus Hagi.

El i-a felicitat pe rivalii de la Steaua, care au reusit s-o invinga pe Lazio in Europa League.



"Steaua e capabila sa faca orice rezultat si le-am spus-o si italienilor inainte de meciul cu Lazio. La Steaua, Dinamo si Craiova exista un spirit care nu moare niciodata. Tot ce trebuie sa faci e sa-l aprinzi, sa-l dezvolti. Bravo celor de la Steaua, fac bine Romaniei, sunt un exemplu pentru ceilalti".