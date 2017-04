Hagi il asteapta pe Rivaldo in Romania sa ii dea o veste mare :)

Viitorul joaca cu Dinamo, duminica, in etapa a 6-a din playoff.

Rivaldinho l-a convins pe Hagi cu prestatiile din ultimele meciuri. Brazilianul a marcat cu Astra si CFR Cluj si are sanse mari sa prinda primul 11 si in meciul cu Viitorul.

In momentul in care Rivaldinho a ajuns in Romania, Hagi a spus in gluma ca isi va da seama repede "daca acesta chiar este baiatul lui Rivaldo."

Acum s-a convins si ii da lui Rivaldo o veste buna: "E al tau!" :)



"Imi place ca a venit modest, creste de la meci la meci. Daca e cu adevarat samanta de la taica-su, se vede... vede golul, simte golul, arata lucruri frumoase."

"Ei sunt puternici pe centru. Ii au pe Nemec si pe Rivaldinho. Dar si ai nostri sunt buni. Si Chitu, si Coman e bun, si Morar e bun. Ii mai avem si pe Tucudean si Iancu acolo. Dar eu stiu ca ne va fi foarte greu in meciul cu Dinamo."