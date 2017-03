Hagi e ALL IN in lupta pentru titlu daca bate Steaua: "Nu ma intereseaza statistica, uitati-o! Suntem buni, sa aratam asta!"

Hagi e sigur ca o victorie contra Stelei ii poate influenta echipei sale decisiv parcursul in play-off.

Hagi spune ca echipa lui va juca la victorie meciul de maine seara. Viitorul trebuie sa-i arate Stelei ca-i poate lua titlul in acest sezon, anunta Hagi.

"E un meci tare, un rezultat foarte bun ne-ar duce in postura de a lupta pentru a fi campioni. Toata lumea e constienta ce meci ne asteapta. O victorie ne duce clar in lupta pentru castigarea campionatului. E un meci puternic, avem in fata o echipa valoroasa, puternica, suntem pregatiti. Sper sa facem un meci puternic, complet, sa iesim cu un rezultat pozitiv. Nu mai e ca anul trecut, eram pe 5. Acum suntem pe 2, e un rezultat care conteaza foarte mult. Nu conteaza ce-a fost, e istorie, nu ne intereseaza statistica.

Acum suntem intr-o pozitie foarte buna, ne-am castigat-o. Suntem buni, trebuie sa aratam asta pe teren. E un meci greu, tare, sunt mii de situatii de joc, sper ca noi sa facem un meci mai complet si cu mingea, si fara, sa fim mai inteligenti, mai iuti, sa aratam ca suntem pregatiti sa ne batem la campionat!", a explicat Hagi.