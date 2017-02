Gigi Becali se baga peste Reghecampf. Ce stelist e scos din primul "11" dupa doar un meci din 2017

Becali scoate un jucator din primul 11.

Laurentiu Reghecampf a pregatit o linie defensiva cu Balasa pe dreapta, Tamas si Moke in centru si Momcilovic pe banda stanga. Lucrurile par sa se schimbe dupa primul meci, Balasa jucand destul de slab in banda dreapta, lucru insa normal avand in vedere ca este de foarte putin timp la echipa, si nici pregatirea fizica nu a facut-o alaturi de colegi.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat la Sport.ro ca il scoate pe Balasa din dreapta si il trece in centru, desi Mihai Stoica si Reghecampf i-au spus ca este un fundas dreapta ce va aduce un plus echipei.

Lucrurile par sa fie clare, cel vizat din centru fiind Moke, anunta editia tiparita a Gazetei. Acesta va iesi din prima echipa, Balasa urmand sa joace in centru alaturi de Tamas, in timp ce pe dreapta va intra Enache sau Ovidiu Popescu.