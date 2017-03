George Copos isi vinde un hotel de pe litoral! Unde vrea sa investeasca banii

Fostul patron al Rapidului detine in acest moment sapte hoteluri de lux.

Compania Ana Hotels a scos la vanzare unul dintre cele doua hoteluri pe care le detine pe litoral, anunta profit.ro.

Banii nu vor fi investiti intr-o renastere spectaculoasa a Rapidului, si nici in alta ramura a sportului, ci vor merge tot in industria hoteliera.

"ANA Hotels anunta intentia de a vinde cea de-a doua proprietate a sa din Eforie Nord, hotelul Astoria. Intentia companiei este aceea de a se concentra pe o singura proprietate in zona litoralului, hotelul Europa", spun reprezentantii Ana Hotels pentru profit.ro.

Compania lui George Copos detine in acest moment sapte hoteluri de lux: doua in Bucuresti, trei in Poiana Brasov si doua in Eforie Nord.

In 2015, Ana Hotels a devenit prima companie hoteliera romaneasca dupa cifra de afaceri. Anul trecut, cifra de afaceri a fost de 31,5 milioane de euro, in crestere cu 9,6% fata de 2015.