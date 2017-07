Gege pentru Gigi! Varela a aflat ca Steaua cauta fundas si a venit cu o propunere: "Sa-l caute Steaua, e foarte bun!"

Tot interviul cu Fernando Varela este diseara de la ora 20.00 la stirile din sport de la ProTV.

Fostul jucator al Stelei, Fernando Varela, joaca la PAOK Salonic din vara anului trecut insa a ramas legat de fosta sa echipa. Intr-un interviu pentru ProTV, Varela a dezvaluit ca se uita in continuare la meciurile Stelei.

Mai mult, Varela a aflat ca Steaua cauta un fundas central dupa plecarile lui Moke si Tamas din aceasta vara si a venit cu o propunere: colegul sau de la nationala, Gege!

Admilson Estaline Dias de Barros, cunoscut dupa porecla sa "Gege", are 29 de ani si joaca la Pacos Ferreira in Portugalia. El a fost crescut de Boavista si a jucat pana acum numai in Portugalia, fiind cotat la 1 milion de euro pe site-ul de specialitate, Transfermarkt. Varela promite sa puna o vorba buna pentru Steaua.

"Daca cei de la Steaua vor, eu pot sa vorbesc cu Gege. Sa vina la mine sa-mi zica! E un fundas central foarte bun. Este genul meu. Asa ca mine, jucam impreuna la nationala Capului Verde. Joaca in prima liga din Portugalia.

Are experinta. Are un joc de cap foarte bun, iese cu mingea la picior. Este bun, are calitati. Sa-l caute Steaua ca Pacos il da" a spus Varela, international din Insulele Capului Verde.

