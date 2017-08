"Gaman a mai gresit impotriva noastra! Vom cere sa nu ne mai arbitreze!" Atac incredibil al lui Danciulescu

Dinamovistii au lansat acuzatii dure la adresa arbitrului George Gaman dupa partida cu CFR Cluj.

Ionel Danciulescu a declarat dupa infrangerea din meciul cu CFR Cluj ca arbitrul George Gaman a mai gresit impotriva echipei sale si a precizat ca va cere Comisiei Centrale a Arbitrilor sa nu-l mai delege la partidele dinamovistilor.

"In momentele acestea simt o mare suparare, frustrare si dezamagire, la fel ca intreaga echhipa pentru ce s-a intamplat aseara. E frustrant ca nu poti sa pleci cu un punct dintr-o partida pe care ai dominat-o, mai ales in partea a doua. si asta din cauza unui om care ar trebui sa fie impartial si care a judecat o faza in care doar el putea sa o faca.

Si aici nu vorbim de arbitri in general, vorbim de George Gaman, deoarece cu el la centru Dinamo are o istorie negativa. Pana acum speram sa fie o coincidenta nefericita, dar cand vezi ca la marea majoritate a meciurilor in care esti arbitrat de el greseste impotriva ta e clar ca e o oarecare intentie. Nu stiu daca el a avut pozitionarea corecta sa vada penaltiul.

Cu dreptatea nu facem nimic, deoarece punctul nu il primim inapoi. Am sa vorbescu cu Adi Mutu si cu domnul Negoita sa facem o sesizare la Comisia Centrala a Arbitrilor ca George Gaman sa nu ne mai arbitreze pe viitor. E normal sa existe greseli de arbitraj, dar exista o istorie in spate la George Gaman" a spus Danciulescu la Digisport.

CFR Cluj a invins-o cu 1-0 pe Dinamo - unicul gol a fost marcat dintr-un penalti controversat acordat de centralul George Gaman si de la gazde au fost eliminati Mario Camora si Juan Culio. Golul a fost inscris de Culio, in minutul 37, dintr-un penalti acordat pentru un hent in careu al lui Nedelcearu. Mario Camora a fost eliminat direct in minutul 83, pentru un fault dur la Nascimento. in minutul 90+2 a fost eliminat de la gazde si Juan Culio, dupa ce a primit al doilea cartonas galben.

Sursa: News.ro