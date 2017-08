FOTO OFICIAL! Hagi a facut un transfer! A aduns un fundas din Olanda la Viitorul

Hagi face revolutie la Viitorul in ultima saptamana de transferuri.

Hagi renunta la Marius Constantin, Dumitras si Herea in aceasta saptamana si va continua sa promoveze tineri jucatori. Campionii l-au legitimat azi pe tanarul fundas olandez Bradley De Nooijer si urmeaza si alte mutari.



"FC Viitorul a oficializat astazi transferul jucatorului olandez Bradley De Nooijer. In varsta de 19 ani (nascut la 7 noiembrie 1997), De Nooijer evolueaza ca fundas central sau fundas stanga. Dupa ce a efectuat vizita medicala in aceasta dimineata, Bradley De Nooijer a semnat un contract valabil pentru doua sezoane cu actuala campioana a Romaniei. Bradley De Nooijer a jucat in ultimele doua sezoane pentru divizionara secunda olandeza FC Dordrecht. In sezonul precedent, de Nooijer a avut 37 de aparitii pentru FC Dordrecht, avand o medie de 88 minute / meci", scrie site-ul campioanei.