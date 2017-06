FOTO: Hagi asa cum nu l-ai mai vazut! Cum arata antrenorul campioanei in copilarie si cand canta la petreceri

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Gica Hagi este considerat de multi cel mai valoros jucator roman de fotbal din toate timpurile si este un model si un reper de profesionalism pentru generatii intregi de copii saraci, dar talentati.

Un lider adevarat pe teren in perioada cand era jucator, Hagi a fost intotdeauna un extrovertit si in afara gazonului. Nu s-a sfiit sa aiba intotdeauna o parere, sa fie vocal, sa isi impuna dorinta pe teren si sa arate ca stie si sa se distreze. Dar, spre deosebire de fotbalistii romani din ziua de astazi, Hagi, cand trebuia sa joace fotbal, juca, si cand era vorba de distrat, se distra.

Printre fotografiile mai putin cunoscute cu “Regele” din aceasta galerie foto se regasesc cele din perioada cand era elev in clasa a IV-a la Scoala Nr. 23 din Constanta, cand era coleg la juniorii Luceafarului Bucuresti cu Balint sau Iasko, din perioada cand dadea interviu la bustul gol in vestiar jurnalistilor de la AS dupa anuntarea transferului la Real Madrid, de la cele doua nunti ale sale (cu Leni Celnicu si Marilena Vlahbei), din timpurile cand era prieten la catarama cu Gigi Becali sau cand era sufletul petrecerilor din Bucuresti si Constanta.

Faptul ca antrenorul Viitorul a cantat si a dansat cu pofta la petrecerea de dupa ceremonia de decernare a medaliilor si tricourilor de campioni, desfasurata la un club din Constanta, nu a fost o intamplare.

In tinerete, in perioada cand juca pentru Farul, Sportul Studentesc sau Steaua, lui Hagi ii placea sa cante la petreceri, mai ales la cele organizate de comunitatea aromana din care face parte.

VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO DE MAI JOS