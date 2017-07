FOTO: Albin a ajuns in Romania si face vizita medicala ACUM: "A contat mult Contra!" Cu cine a venit

Cosmin Contra va avea 2 noi jucatori la antrenamente chiar inainte de startul sezonului.

Dinamo a reusit, in sfarsit, transferul lui Albin, jucatorul pe care Cosmin Contra l-a dorit cel mai mult! Albin a ajuns joi seara in Romania si face vizita medicala in acest moment.

"Sunt fericit ca am venit la Dinamo. Cosmin Contra inseamna foarte mult pentru mine. A contat foarte mult ca e Contra aici. In 10 zile voi fi gata din nou de joc.



Nu ma intereseaza cu cine picam in Europa League. Mutu e o persoana extraordinara. Mi se face pielea de gaina dupa ce a spus despre mine ca sunt cel mai bun strain care a jucat in Romania" a spus Juan Albin la venirea in tara.

Alaturi de Albin la vizita medicala este si Paul Anton, cel care revine la Dinamo dupa imprumutul din sezonul trecut la Getafe.