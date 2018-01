Florin Costea are oferta din Liga 1! Surpriza URIASA: cu cine negociaza

Florin Costea e liber de contract dupa despartirea de Sirineasa, liderul din Seria a 4-a din C.

Atacantul de 32 de ani nu stie cum isi va continua cariera. Asteapta o oferta din strainatate, dar are variante si in Romania. Ziarul Vaii Jiului scrie ca Florin Costea are o propunere din parea lui ACS Poli Timisoara. Negocierile au fost confirmate de jucator, care nu exclude nici posibilitatea de a cobori inapoi in C, la Sirineasa sau de a juca pentru Craiova lui Mititelu in liga a 4-a.



In prima parte a campionatului, Costea a marcat de 4 ori pentru Sirineasa.