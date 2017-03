FEMEI in cantonamentul Stelei la ora 4 dimineata! Dezvaluiri de senzatie. Ce s-a intamplat dupa un meci

Steaua s-a mutat din centrul Bucurestiului la baza construita de Becali in Berceni.

Patronul a lasat de inteles ca pe langa problema alcoolului, jucatorii au adus si femei in hotelul unde erau cazati.

Fostul secund al Stelei, Nicolae Dica, povesteste un episod incredibil petrecut cu Hamroun acum un sezon. Algerianul plecat intre timp la Al Sadd, in Qatar, a chemat o fata in camera lui dupa un meci, in timp ce echipa era in cantonament.

"Am aflat despre Hamroun si a primit o amenda destul de mare. Alaturi de Mirel Radoi, de Marius Popa si de preparatorul fizic, stateam in restaurantul hotelului unde eram cazati. S-a intamplat as fim acolo, daca nu eram, nu ar fi aflat nimeni. Eram suparati, vorbeam despre un joc, nu stateam la bautura. La un moment dat vedem ca intra o persoana dubioasa in hotel, o fata, la 4 dimineata. Asa am aflat. Daca ne-am fi aflat in camera la ora aia, nu ar mai fi aflat nimeni", a spus Dica la Digisport.

Becali a confirmat ca episodul Hamroun e unul dintre cele care l-au convins sa mute echipa la Berceni: "Nu mai e nicio problema, armasaraii stau in grajd. Stau la Berceni, nu mai sunt in hotelul din centru, sa mai misune pe acolo femei, sa mai aud ca la Hamroun!"