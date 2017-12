Fanii olteni sunt revoltati: "Azi Regele este inmormantat, iar noi jucam fotbal! RUSINE!!!"

CSU Craiova - CFR Cluj, unul dintre derby-urile ultimei runde din acest an, se va juca diseara, cu incepere de la ora 20:30.

Suporterii Craiovei nu sunt insa de acord cu programarea partidei, chiar daca confruntarea cu ardelenii are implicatii in lupta pentru titlu. BlueLions, fan-club format in memoria marelui Ion Oblemenco, a postat un comunicat dur la adresa LPF.

Fanii olteni considera ca programarea unui meci de fotbal intr-o zi de doliu national este o dovada de lipsa de respect.

"Azi Regele este inmormantat, iar noi jucam fotbal! Este zi de doliu national: funerariile Regelui Mihai I al Romaniei! LPF si televiziunile care transmit acest meci ar fi trebuit sa-l amane macar o zi! ESTE O MARE LIPSA DE RESPECT FATA DE ISTORIA POPORULUI NOSTRU! RUSINE!!!", se arata in comunicatul suporterilor din Craiova.

Trebuie mentionat faptul ca initial partida era programata la ora 20:00, insa a fost decalata pentru 20:30.