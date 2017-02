EXCLUSIV | Jucatorul pe care Steaua i l-a SUFLAT lui Sumudica in ultima clipa: "E cel mai bun din Romania!"

Marius Sumudica lauda ultimul transfer al Stelei.

Steaua a reusit sa-l aduca pe Pleasca in ultima saptamana, intr-o mutare care a surprins pe toata lumea.

Marius Sumudica spune ca l-a sunat pe Reghe sa-l felicite pentru acest transfer. L-a dorit si el pe Pleasca la Astra, dar nu a reusit sa-l ia.

"Eu mi l-am dorit mult pe Pleasca, e cel mai bun fundas dreapta din Romania. I-am zis lui Reghe, e o achizitie foarte buna."

"Nu am reusit sa-l aducem, eu nu ma implic in astfel de treburi. A avut oferte de la mai toate echipele, in conditiile in care e un post deficitar. Greu l-am gasit si pe Benzar la nationala.", a declarat Sumudica la Sport.ro