"Eu sper sa raman si din vara" Primele cuvinte ale lui Pleasca dupa ce a semnat cu Steaua

Plesca a semnat azi cu Steaua.

"Sincer nu ma asteptam, eram liber de contract, ma gandeam sa-mi gasesc o echipa. Ma simt destul de pregatit, n-am nicio problema. Este un pas important in cariera mea, ma bucur ca ajung la cea mai buna echipa. Sunt constient ca sunt la Steaua si trebuie sa profit de orice sansa pe care o am. Am vorbit foarte putin cu Pintilii, pe care il stiu de la Pandurii, si atat. Eu sper sa raman si din vara", a spus Plesca.

"A avut mai multe oferte, a ales oferta Stelei, eu sper sa fie fundasul drteapta pe care Steaua il cauta de atata vreme. Vedem ce vrea patronul, ce vrea antrenorul, managerul. Asta depinde de ce strategie are antrenorul, depinde de strategia clubului.", a spus Anamaria Prodan.